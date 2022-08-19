勞作制度是東海大學的特色教育方式之一，從1955年創校至今已推行66年，不少學校均曾前來取經推動服務學習。近日東海大學政治系教師群聯合發表聲明要求校方廢除近年來最為學生詬病的「勞作教育」，對此校方回應，非常感謝政治系提出相關建言，會重視並作為研擬規劃的意見。

面對少子化衝擊學校招生，東海大學政治系教師群發表聯合聲明，籲校方「儘速廢除勞作制度」，指出「勞作教育」被學生詬病多年，教學單位做再多互動與努力，都遠不比「徹底廢除勞教」來得讓師生們有所期待。

對此，東海大學表示，任何一個制度行之多年後，都必須與時俱進，面臨檢討與修正，過去做為各校以東海為標竿的勞作教育，目前確實面臨檢討必要，校方非常重視校內師生的聲音，並已針對該制度進行檢討與研擬新的方案。校方非常感謝政治系提出相關建言，會重視並作為研擬規劃的意見。

東海大學勞作教育長卓逸民指出，東海勞作教育已推行66年，但時代變遷下，學校也因應各方意見，半年前已啟動修正勞作教育規劃，新學年將推出新版勞作教育，除學生勞作時數大幅減少，更強化永續素養的教育意義。盼新版勞作教育更符合教育意義，而非讓學生感受到「被懲罰」。

東海大學社會系陳校友表示，當時就讀時都將勞作教育視為理所當然，這項制度也受到肯定，因為東海校園很大，在打掃時也是認識校園的好方法，大家都很認分，可能世代認知不同，最近學生認為是被當作廉價勞工。東海大學政治系于校友也表示，「不贊成廢除，但可以調整作業方式。」

對此不少網友也在Dcard發文表示支持政治系教授們並要求學生會發起「學生連署」聲援，網友們也留言表示「其實外包的都掃得很隨便，好像也沒有比較好，但不想以後學弟妹為了掃地沒空吃飯」、「今年東海招生率不足卻大力檢討基層人員，這些制訂制度的上層卻不想想問題出在哪裡，難怪助教和教授們會這麼不爽」、「我覺得教師發起還不夠，學生應該也要一起連署，畢竟都說學生是學校的主體」、「希望成功！每次都被調侃掃地大學，感覺不是很好」。