國中小新學期即將展開，許多家長關心開學後的停課指引，是否比照先前「1人確診、全班停課3天」的做法，或是有放寬的可能性。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前初步結論是開學前4周維持原做法，之後改採「個別快篩配套防疫假」，預計下周一由教育部說明完整規畫。

王必勝說明，教育部昨天和各地方教育局開會討論，初步結論是開學前4周維持原來的「1人確診、全班停課3天」做法，開學第4到5周改採新方案；目前教育部已將此方案送至指揮中心，目前正在討論細節、交換意見，預計下周一記者會由教育部說明新的規畫。

目前國內6個月到4歲幼兒接種率不到2成，5到11穗第二劑覆蓋率也還不到5成，是否會針對幼兒園和國小採取較嚴格的停課標準？王必勝表示，教育部有一定考量，不同層級學校也許有不同方式，不過指揮中心和教育部都有共識，希望利用開學前、開學後前幾周，讓疫苗覆蓋率更高一點，後續推行相關措施會比較放心一點。