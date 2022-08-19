2019年7月高雄苓雅區某大樓不敵強降雨、地下室近20部汽機車泡水，電盤也進水導致全棟停電，兩輛剛買不到2年的新車因此變泡水車，賣出只剩9萬、16萬元價值，所有人怒告保全公司，高雄地院判保全公司需各賠償住戶47萬、49萬元，可上訴。

2019年7月19日下午三點高雄降下豪大雨，來不及宣洩的積水全流進苓雅區至誠路一棟大樓地下室，20部汽機車來不及移出、慘變泡水車。大樓電盤也因進水、導致全棟停電。

一家土木公司2017年6月花88萬元購入的自小客車，以及賴姓女住戶2018年9月花77萬元買入的自小客車，都因為泡水，分別以9萬、16萬元慘賠售出。兩車所有人均認為負責管理大樓公共事務的保全公司，沒有即時安裝防水閘門，導致地下室被大水淹沒，分別求償47萬和57萬元。

法官查出，當天下午3點多開始下大雨，值班管理員23分時前往查看公共設施狀況。當時至誠路71巷口已開始淹水，46分左右許雨水開始流進大樓地下室，49分時至誠路71巷整條巷道皆已淹水，但管理員51分才開始嘗試裝設防水閘門，又因為不會裝，導致根本來不及阻擋水勢。

保全公司喊冤，強調該大樓地勢低漥，極端氣候影響下突然淹水，值班保全當時有使用廣播系統通知住戶快把愛車移出。等到沒有人移車時，保全才要裝防水閘門，但當時積水甚深、瞬間湧入的水勢讓保全根本招架不住。

法官認為，大樓地下室入口處的防水閘門門片1人就可以獨立完成作業，若保全員無力設置又沒有尋求他人協助，導致地下室車輛泡水，保全公司應該相關賠償責任，判保全公司須賠償兩車所有人47萬、49萬元，全案仍可上訴。