美股隔夜收高。港股上午高走，午後明顯向下，尾盤拉高收在小漲。

周五香港恆生指數收在小漲21.15點或0.11%，為19785.06點。國企股(H股)升25.01點或0.37%，為6725.43點。

中國發布了今年首個全國性的乾旱警報，即「黃色預警」，並動員專家保護長江流域農作物不受影響，以及對抗森林大火。

人民幣本周大跌，匯率跌破1美元兌6.8人民幣心理關卡，逼近兩年新低。內地主要股市指數周五收低。

電力股上漲。中國電力升6.1%，大唐發電漲6.9%，華能國際電力升8.6%。內地特別是四川的限電風潮未止，激勵電力公司股價。

煤炭股升4.1%。中煤能源升4.9%，兗礦能源漲3.8%。內地乾旱嚴重，主要導致了水力發電中斷，市場看好燃煤發電需求。

波動性高的內房股上漲，碧桂園升4.2%，綠城中國升5.1%。

四川停電風潮，市場也在觀察受衝擊的企業，包括小鵬汽車和吉利等汽車廠。