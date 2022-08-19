中科管理局局長許茂新表示，中科2021年營業額首度破兆，且今年不論在招商、環境永續或提升產業競爭力等方面，都有亮眼成績。(中科管理局提供)

歡慶成立19周年，中部科學園區管理局19日舉辦「中科長茂 欣揚19」慶祝活動，強調園區持續推動綠色、永續，並端出亮眼績效。局長許茂新表示，中科2021年營業額首度破兆，且今年不論在招商、環境永續或提升產業競爭力等方面，都有亮眼成績。

在友達愛樂社薩克斯風與長笛悠揚的樂音合奏聲中，19周年慶祝活動正式揭幕，包括立法院副院長蔡其昌，立委張廖萬堅、黃國書、楊瓊瓔等人與上百家廠商CEO代表都出席活動，祝賀中科生日快樂，也象徵其躋身兆元園區的嶄新里程。

許茂新表示，中科營業額去年首度破兆，今年上半年不論在招商、提升產業競爭力或環境永續等方面，都展現好成績；在招商方面，目前中科核准廠商共有236家，且國內封測大廠矽品精密工業公司加碼在虎尾園區建廠，而為布局下世代發展所需用地，中科也積極推動二期擴建計畫，預計提供4500個就業機會、年產值增加4857億元。

蔡其昌表示，任何開發都應以永續、環保為前提，過去環保與經濟發展是二元對立，現在則已經成為同一件事情；目前推動的ESG、SDGs等指標都是人類最大的自救行動，中科更是ESG普及推廣的單位，期盼大企業共同推動減碳、永續，讓台灣2050能達到淨零碳排。

許茂新也說，中科持續推動綠色永續，目前園區正建置零廢資源再生中心，預計2023年啟用，完成後每年約可去化14萬噸事業廢棄物、年減碳量約5.2萬公噸。