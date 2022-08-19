台糖公司為了回應廣大台商回流投資需求，並積極活化高雄市內大面積商業區土地，19日舉行招商說明會，規劃採取地上權模式，釋出分別位於高雄亞灣、駁二、小港少康營區、楠梓、以及橋頭新市鎮等區域的5塊總面積達34.28公頃的土地，權利金總額近34億元。

台糖19日在台糖高雄物流園區國際會議廳的招商說明會，由台糖公司高雄區處經理洪天財主持，吸引鼎宇建設、上揚國際、達麗建設等不動產業、以及統正開發、新光三越、南仁湖育樂、大魯閣實業等土地開發業與會。

台糖公司高雄區處經理洪天財指出，台糖公司為了回應廣大台商回流投資需求，並積極活化高雄市內大面積商業區土地，規劃採地上權模式，釋出分別位於高雄亞灣、駁二、小港少康營區、楠梓、橋頭新市鎮等區域的5塊土地，總面積達34.28公頃，供有意願投資業者規劃開發。

他說，台糖在2019年及2020年，已舉辦多場招商說明會，並持續參考業界廠商的建議，對外招商引資，今年在國泰重劃區的華泰段11地號土地，成功以設定地上權方式與三井公司簽約合作，預計將投入100億元，帶動鳳山地區產業繁榮，另外，自由路側仍有1.5公頃土地待招商，青年路側小街廓土地也將在8月底公開招商。

台糖土開二課課長邱俊榮簡報指出，台糖少康營區商業區位於小港區、高雄國際機場南側，占地9.53公頃的土地，由於緊臨大型公園及機場景觀的優勢，可作為賣場、國際商旅、醫療觀光服務等用途，希望未來能再引進不同型式及規模的商場，以開發商業設施為主要開發方向。

至於亞洲新灣區部分，台糖公司提出兩塊大面積商業用地，分別是港埠商業區和特貿7區2筆土地，邱俊榮表示，港埠商業區的土地，緊鄰高雄最熱門文青聖地駁二藝術特區和高雄流行音樂中心，範圍涵蓋大義倉庫區、綠地和停車場。

他說，招商面積約4.32公頃，建蔽率50％，容積率高達1000％，如廠商認為建蔽率過低的話，可與高市府協議調整都市計畫，但，該案需要採取一宗基地的整體開發，可作為商辦、旅館、企業總部、文創基地、或複合式商場。

至於夢時代購物中心附近的特貿7D面積2.65公頃、以及特貿7E面積0.1公頃土地，也是以商業開發為主。

邱俊榮表示，面積5.43公頃的橋頭新市鎮一期土地，原規劃為一般平民生活區，現因台積電進駐及橋頭科學園區的設立，建商大舉開發且交通便利，人口大量移入，全聯福利中心及旺來興業已嗅得商機搶先進駐，後續商業發展力道強勁。

他說，面積13.99公頃的楠梓觀光旅館區，基地北臨典寶溪，東臨創新路，南臨土庫路，西臨清豐六路，原配合台糖育樂園及高雄都會公園的開發所設置，在後疫情時代，親子型渡假飯店逆勢飛升，加上此處交通位置便利，具有發展潛力。

邱俊榮強調，該基周邊重大建設有高雄捷運青埔站、橋頭火車站，橋頭地方法院、高雄科技大學（第一校區）等，未來將會發展橋頭科學園區、捷運紫線及國家級社會住宅等，將引入不同階層之消費族群，具有可開發的先機。