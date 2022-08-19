與全球主要國家的股市相比，越南股市在7月僅上漲0.7％，相較於S&P 500指數上漲9.1％、韓國上漲5.1％、印度上漲8.6％較小，越南股市可望在經濟面、企業基本面、匯率和通貨膨脹受到控制、加上股市評價面仍偏低，後市有望展開補漲行情。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南企業第二季財報季如市場預期，整體淨利年增率可望達26％，以類股來看，金融、石油天然氣等族群財報亮麗。越南現階段仍保持宏觀經濟穩定、低通膨、實際利率為正、貿易順差、外匯存底高等因素將有利對幣值維穩，同時憑藉國家銀行SBV靈活的管理措施，預計2022年越南盾貶值幅度不致過大。

富邦越南ETF經理人楊貽甯指出，目前越股本益比（P/E）不到15倍，相較東協各國仍偏低，投資價值已浮現。統計2007～2021年富時越南30指數平均月報酬，發現越股淡旺季效應顯著，往年第一季皆為淡季，第四季則為傳統旺季，漲相最佳。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，市場已反映與消化FLC集團與新皇明集團引爆的地產股醜聞事件，若無意外，預期市場跌幅將逐漸收窄或持穩，目前越股基本面不變，成交量回穩15兆越南盾以上，市場估價便宜，加上越南經濟已回到疫情前水平，仍有施行財政刺激的空間，長期經濟展望維持樂觀，建議投資人把握機會介入累積持股。