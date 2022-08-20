Q:受惠美國CPI及PPI下降，市場預期美聯儲升息暫緩，國際利多好消息帶動台股反彈，綜觀台股盤面，量能不足導致個股輪動，漲跌互見，指數接近15500前波起跌關鍵位，市場觀望意味濃厚，後續該如何看待？

A:台股經過兩周跌深反彈後，目前來到15500點整數大關，由於成交量一直低於二千五百億，加上沒有主流股領軍，加權指數陷入膠著，建議目前還是觀望為主。

之前請大家關注的ABF載板個股南電、欣興、景碩，搭上電動車議題的台達電目前應該都已經有不錯獲利，適逢大盤關鍵壓力區，投資人還是需要做一些倉位調控，嚴防市場有突發意外產生。

美國七月CPI雖然略降，美聯儲也有機會放緩升息力道，但放緩升息只是資金減少流出，在外資沒有注入活水之前，要一舉上攻難度略高，外資對台股態度從台積電股價表現可略知一二。

就台積電基本面來看，N3產量進度符合公司預期，而升級後N3E將優化原先N3製程，提供更完整平台服務，訂單及產能滿載情況下，下半年營收表現不會太差。技術面來看，目前台積電股價沿著上升切線回補缺口，雖然量能稍嫌不足，但沒破切線之前都無須太擔心。

接下來台股需關注8月18日(已截稿)美聯儲利率紀要發布及8月25日美國GDP數據，適逢美股也來到關鍵壓力區，如果數據帶動美股一舉突破，接下來台股才可能再有一波上漲，反之美股直接表態向下，台股嚴防反彈結束，準備走新一波殺盤。

目前美股及台股都到了關鍵壓力區，搭配數據發布時間，投資人最好保守以待，被套也需要有心理準備，如果台股反彈結束，最後防守線在哪？整體來看台積電切線是關鍵訊號，投資人密切注意。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

本文摘自：（《理財周刊1147期》）