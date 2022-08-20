第二季季報揭曉，台股自八月十六日起進入財報空窗期，美股財報公布也近尾聲，個股獲利下修潮將暫告段落，加上近期市場對景氣衰退擔憂略為降溫，恐慌情緒明顯改善，且距離聯準會下次開會還有一個月時間，少了升息不確定性的干擾因素，有利近期已回升的資金風險偏好持續提高，推升美股及台股繼續向上攻高。

強勢美股帶動台股補漲行情

美股市值龍頭蘋果的股價已領先站上所有均線，準備挑戰歷史高點，吸引資金近期積極回補美股，成為帶動美股指數反彈向上的重要推手，目前尚未站上年線的道瓊、標普五百、那斯達克、費城半導體、羅素兩千等美股指數，有機會隨蘋果股價攻高落後補漲至年線。

在美股母雞帶小雞的比價效應下，剛突破季線的台股加權及櫃買指數也機會繼續落後補漲至半年線，連帶仍在季線之下的台股個股，也會趁著財報空窗期追趕指數落後補漲至季線、半年線。

台股進入財報空窗期後少了基本面數字雜音干擾，原先無基之彈行情會更為強化，尋找機會的資金會更為積極，除了依循強勢領漲美股的脈絡尋找台股受惠股外，也會尋找、創造利多題材來作夢，試圖提早反映未來的應用商機。

由於台股成交量能仍不足以支撐個股同時全面反彈，盤面多以輪動方式進行，所以選股上盡量以成交量有先放大的個股為優先，在量先價行的邏輯下，股價會比較早輪動到。

領先創新高的比價效應

近期美股中股價領先創高的個股有半導體股新思科技(Synopsys)及安森美(onsemi)等，新思科技主要產品為半導體IC設計工具的電子設計自動化(EDA)，目前市場需求雜音較小，毛利率又名列美股前茅，高達81％。

在資金風險偏好及美股評價回升階段，就成為最優先的受惠者。台股中與新思科技同樣擁有超高毛利的矽智財(IP)族群，剛好也是半導體產業的最上游，自然容易被拿來蹭蹭新思科技股價創高的熱度，近期股價漲勢也的確因此出現一波兇猛漲勢。

但美國商務部已將先進製程所需的EDA列入出口管制名單，受影響的中國IC設計廠未來將無法升級先進製程，未來也無需向台灣IP廠購買相關IP來利用開發晶片，中國本土化的潛在商機將會受限，少了一個作夢的成長題材，這是操作台股IP族群須留意的風險。

安森美主要產品為車用半導體元件，股價創高除了反映汽車市場需求回溫帶動營運走強外，另一個原因則為生產電動車關鍵元件的碳化矽(SiC)新工廠啟用，旗下碳化矽晶錠產能將因此年增五倍，且公司目前已與多家客戶簽訂的長期供應協議，承諾未來三年將採購合計達四十億美元的碳化矽產品。

隨著安森美股價因碳化矽商機題材而創高，正好給了台股碳化矽供應鏈一個發揮比價效應的機會，接下來就先看有沒有資金進場響應(觀察個股成交量是否有放大)。

碳化矽供應鏈蓄勢待發

台股碳化矽供應鏈中領先量產產品的漢磊(3707)，目前四吋及六吋碳化矽晶圓代工均已量產，合計月產能達一千片的六吋約當晶圓 ，並持續擴大六吋產能，今年有望將產能提升一倍至二千片。

本文作者：高適

本文摘自：（《理財周刊1147期》）