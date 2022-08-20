一名網友在推特上發文分享，日本人結帳的時候都會把錢放在小盤子裡，減少顧客與店員的肢體接觸，同時也拍照標示「小錢盤」的樣子，沒想到，照片背景太吸睛，穿著高衩服裝的女Coser胸前巨乳佔據整個畫面，吸引了7.2萬人朝聖，不少網友哀嚎說，我的眼睛可能脫窗了，怎麼無法對焦在錢盤上啊？

網友「加鹽黑糖 談話性實況主」日前在推特上發文說，日本人很注重衛生，結帳櫃台前多會放一個小盤子，在交易的時候將錢放到盤子裡面，減少顧客與店員接觸感染的可能性，雖然感覺少了一點親近感，但蠻值得大家學習的。

原PO也分享照片，用紅色圓圈標出文中所謂的「小盤子」，不過，由於照片的背景，剛好拍到一位擁有超兇巨乳的女Coser，只見對方戴著粉色的假髮，穿著開高衩衣服，布料少到胸前大片春光外洩，讓不少網友歪樓大呼，眼睛出問題了，一直努力但無法對焦到前方的錢盤，視線忍不住飄到後面。

除了台灣網友熱烈回應外，日本網友也紛紛加入話題，甚至還有人肉搜出女Coser的帳號「エミタス®︎C100お疲れ様でした」，對方被標註後也轉發了日本錢盤很衛生的推文。這讓原PO驚訝地說「完全沒想到大家會因為奶子直接跨過語言的隔閡了！」

而日本幾乎所有地方都會在結帳櫃台放置小錢盤，除了減少顧客與店員的肢體接觸，主要是為了讓店員方便算錢，也讓客人容易收錢。在台灣較常在郵局或銀行看到，一般店家則不一定會用。