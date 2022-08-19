明台產險獲2022亞洲最佳企業雇主獎，是產險公司唯一獲該獎項。

日本三井住友海上集團明台產物表示，該公司視員工為珍貴資產，將人才定義為「人財」，對於幸福職場的營造及專業人才的育成不遺餘力，今年首次參賽即獲亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》「2022亞洲最佳企業雇主獎」並於台灣330家參賽企業中脫穎而出，為本屆台灣唯一獲獎的產物保險公司。

由《HR Asia》舉辦之「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲區人力資源管理領域中之指標性賽事，過往亞太區平均獲獎率僅17％，明台產險表示，該公司於「企業核心文化」、「員工自我意識」及 「團隊溝通協作」三大評選指標中皆獲得優於市場平均22％的成績，顯示該公司對於員工體驗之營造獲得多數員工支持。

明台產險人資總務部經理何信蓉說，該公司持續精進日本母集團的福利政策，除了優於勞基法的特休天數外，更額外提供帶薪的「黃金假」、「志工假」等休假制度，鼓勵員工充實私人時光。支持員工的多元背景，提供每日彈性上下班工時，給員工有常態性「Work from Home」選擇，讓員工能以最舒適的工作步調達成「Work-Life Balance」。

至於福利範圍更擴及至員工家庭，明台產險說，以結婚、子女教育等補助全力應援員工的人生幸福。2021年更提高福利金提撥率，為產險業界前三高，此一措施讓員工更能感受到公司對於福利委員會的重視，也有照顧員工幸福及提升士氣的意涵。此外，揮別大眾對日商的加班文化印象，長期推動每周三的「NO殘業日（不加班日）」，當下班時間一到，便由高階主管帶頭離開辦公室，讓員工都能安心下班，將時間留給自己。

明台產險說，另員工個人培訓及職涯發展也提供暢通管道，透過專屬的Buddy夥伴制度、完善的學習地圖、日本母集團的跨國資源強化賦能，更以透明的考核制度，讓員工的付出都能定期化為實質回報。自2019年起，由總經理陳嘉文親自帶領以國際保險人才育成為目標推行的「儲備幹部培訓」，即使是新鮮人，也能直接透過高階主管的培訓，加速推進個人的成長軌跡。

針對個人進修部分，何信蓉說，該公司也提供證照獎勵、專業津貼及半額以上學雜費減免的學位補助，鼓勵員工主動學習，發展個人興趣與專業。