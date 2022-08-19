許多家長喜歡拍照記錄孩子成長中的重要時刻，但這樣的畢業紀念冊你願意買單嗎？有家長分享某公立幼稚園的繳費單，其中拍攝畢業照的項目，加起來要價6100元，讓他覺得難以接受，貼文曝光後引起網友熱議。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出新北市某公立幼稚園的繳費單，其中繳費項目寫著：「5月月費2500元、延托費50元、畢典表演費+攝影+USB1300元、畢業照4800元、手續費15元」，總價將近9000元，讓原PO看了大為震驚。

網友分享孩子公立幼稚園的繳費單，對於拍攝畢業照超過6千元大為震驚。（圖／取自爆廢公社）

原PO回憶，4年前同樣就讀公立幼稚園的女兒，拍攝畢業照僅要價2000多元，且涵蓋了整本畢業紀念冊、桌上型月曆以及相框。看了這次的繳費單，原PO忍不住好奇詢問，「現在準公共幼稚園的畢業照都這麼貴嗎？」質疑光是拍攝畢業照的價格就超過6000元，「只換回一個USB，裡面一百張原始檔照片」。

貼文曝光後，有網友認為價格太高，「貴死！都是趁火打劫吧」、「過來人都知道，畢業照不會讓錢變成你喜歡的形狀，只會變成積灰塵的形狀」，還有過來人提供價格參考，「畢業紀念冊4500元路過」、「我們1800只有畢業照」、「我們是3500喔」。

不過也有網友認為，每個人對於畢業照價值的定義不同，「願者上鉤」、「之前在雙語幼兒學校，真的超好賺，家長什麼都會買單」、「我覺得是回憶，我兒、女兒我都有買，但我忘記多少錢，這不是錢的問題」。