大陸廣州《羊城晚報》報導，「到目前為止，沒有一個藥能夠被證實對新冠肺炎有預防作用。」20日在第十八屆國際絡病學大會、第九屆中西醫結合血管病學大會上，中國工程院院士鍾南山表示，不管是西醫研究還是中醫研究，最後都是要證明藥物、技術和方法是否有效的、安全的。所以，無論用什麼學說、用什麼理論來解釋，最後的檢驗還是有效性和安全性。而只要是有效的、安全的藥物和技術，就是科學的、可信的，可以推廣的。

據悉，由中華中醫藥學會、中國中西醫結合學會、世界中醫藥學會聯合會、中國老年醫學學會及中國農村衛生協會聯合主辦第十八屆國際絡病學大會、第九屆中西醫結合血管病學大會上，吳以嶺、張運、于金明、賈偉平等院士在院士論壇做主題學術報告。

在大會上，鍾南山院士指出，「中醫的發展，主要是三個方面，一是中醫理論的創新；二是人用的經驗；第三就是臨床試驗，用現代醫學方法來證明中藥有效。」

鍾南山說，「近年來，中醫取得了很多成績，最典型的是屠呦呦，以她為代表的一大批研究人員在中藥中提煉出青蒿素，成為抗瘧疾的主要藥物；從紫杉樹中提煉出紫杉醇成為典型的抗癌藥；從八角中提煉的莽草酸讓抗流感藥物奧司他韋大大降低成本。我很希望，我們的研究單位有膽量、有勇氣、有信心能夠在西醫裡用現代醫學的方法對中藥進行專門的試驗，從而證實其是否有效和安全。」

「不管是西醫研究還是中醫研究，最後都是要證明藥物、技術和方法是否有效的、安全的。所以，無論用什麼學說、用什麼理論來解釋，最後的檢驗還是有效性和安全性。而只要是有效的、安全的藥物和技術就是科學的、可信的，可以推廣的。」

鍾南山還表示，「我認為，中西醫結合應該有一個共同的語言，那就是用現代醫學證明是有效性和安全性。」

鍾南山指出，到目前為止，沒有一個藥能夠被證實對新冠肺炎有預防作用。他認為，通過不斷地實踐真正證實中醫藥物以及治療方法是否有效。只有這樣中醫才可以發展、壯大。