印度教徒最近歡度「黑天誕生日」，也就是神明「黑天」（Krishna）的生日，印度人禁食並進寺廟祈福，小男生和小女生分別打扮成童年黑天和黑天女友應景，快樂過節。

黑天是印度教主神之一毗濕奴（Vishnu）的第8個轉世化身，在印度教當中極受歡迎。祂的形象通常是深藍色皮膚，手持竹笛、頭上插有孔雀羽毛的牧人。

由於神話裏描述祂的童年，因此兒童黑天的形象也很常見，圓嘟嘟的樣貌很萌，而且還有卡通及漫畫。

印度曆一年有12個月，印度教徒相信，黑天出生於印度曆6月的第8天，因此在這一天慶祝「黑天誕生日」（Janmashtami）。

德里的巴拉姆區（Palam）印度教寺廟祭司拉杰尼士（Shastri Rajnish）介紹，在印地語當中，ashtami是第8的意思，而janm是出生的意思，因此Janmashtami的意思就是在第8天出生。

拉杰尼士補充，黑天的降世象徵黑暗中出現光明，為世人帶來希望，而這一天不只是個慶典，對於黑天的追隨者而言，同時也是禁食、禮拜及反省的日子。

黑天作為極受歡迎的神明，生日自然被視為重要的日子，因為以印度曆法計算，今年的黑天誕生日跨越西曆8月18日及19日，因此信徒在這兩天都會慶祝，有些更虔誠的信徒甚至長達4天。

這段期間，印度教寺廟張燈結綵，大人們圍成一圈進行祈禱儀式，或到嬰兒黑天的搖籃前敬拜，小朋友則是視性別而定，打扮成手持短笛的小牧人，也就是童年黑天的形象，或是黑天的伴侶羅陀（Radha），跟著大人到廟裏祈福。

為迎接黑天誕生日，女信徒辛赫（Ritu Singh）已禁食一天，連水都不喝。她說，黑天降世為人時，同樣經歷許多試煉，但祂總是帶著微笑迎接這些挑戰，因此凡人也應以祂為榜樣，用笑容克服生活中的困境。

德里的夜市同樣熱鬧，大型黑天和羅陀的旋轉神像帶動熱烈氣氛，打扮成黑天和羅陀的小朋友，跟著大人拉動黑天搖籃前的繩子，為嬰兒黑天搖搖籃，取悅黑天。

鄉下地區的慶祝方式更多元，因為傳說黑天小時常爬到高處取酸奶喝，所以會舉辦疊羅漢活動，重演取酸奶的場景。但在城市由於場地限制，加上生活忙碌沒有時間練習，較少看到這樣的活動。（編輯：韋樞/郭中翰）1110821