40.1℃！上海今夏第6個40℃＋誕生，極端酷熱天數破歷史紀錄。（澎湃新聞）

彭湃新聞報導，8月11日12時15分左右，上海徐家匯站氣溫達到40.1℃。這是上海今夏誕生的第6個40℃＋，刷新極端酷熱天數歷史紀錄。

上海自1873年有氣象記錄以來，總共出現20個40℃以上的極端酷熱天氣，其中2022年達6天，位居歷史第一，其次是2013年的5天，在這之後分別為2017年3天、1934年2天、2016年2天、2009年1天、2010年1天。

截至8月11日，上海今年夏天已出現38個高溫日（≥35℃），其中≥37℃的酷暑日達到22天，≥40℃的極端酷熱達6天。

大陸中央氣象台8月11日6時發布高溫橙色預警：

預計8月11日白天，新疆南疆盆地、內蒙古西部、陝西中南部、河南中南部、安徽、江蘇、上海、四川中東部、重慶、湖北、湖南、江西、浙江、福建中北部、貴州北部等地有35～39℃高溫天氣，其中，陝西東南部、湖北西部和南部、四川東部、重慶、江蘇南部、安徽中部、浙江北部等地的部分地區可達40℃以上。