跟熊讚一起歡樂一夏，「2022台北河岸童樂會—熊讚水樂園」將於8月19日至28日熱鬧開園，觀傳局長劉奕霆表示，今年延續自來水園區「一票雙樂園」規畫，全票 80元、優待票 40元，邀大家挑戰「熊讚70米衝鋒滑水道」，體驗從高處滑下12秒的刺激暢快。

台北市副市長黃珊珊表示，疫情期間水上活動幾乎停止，去年也停辦一次，對小朋友來說很辛苦，今年疫情趨緩復辦，平日假日都有活動，自己孩子小時候也每周都去，台北市區有親水玩水區，對小小孩很友善，也能留下美好回憶，還可參觀古蹟，享受假日悠閒時光。

劉奕霆指出，今年河岸童樂會延續往年「一票雙樂園」的規畫，只要購買自來水園區門票，全票 80元、優待票 40元，未滿6歲兒童免費，就可一票玩雙樂園，今年也推出5大戲水設施，包括進入樂園的「熊讚時空水隧道」，還有適合大小朋友的「熊讚歡樂池」及「熊讚戲水池」等。

觀傳局表示，「熊讚10米天空滑水道」要有冒險精神，勇敢隨水流一溜而下，清涼好玩，每日還提供3梯次，每梯次限量20名的專屬攝影服務，並贈送紀念主題相框及專屬相片，「熊讚70米衝鋒滑水道」則沿山坡鋪設長達70公尺充氣滑水道，從高處滑下僅12秒，勢必成最夯的戲水設施。

觀傳局指出，周末限定活動有8月20日「香蕉人卡通明星見面會」，由Line貼圖香蕉人與嬌嬌蕉等角色陪孩子一起唱唱跳跳，8月27日「創意變裝大賽」孩子裝扮成心中英雄上台走秀，最高可獲2000元全聯禮券。

此外，還有趣味闖關遊戲及異國雜耍、泡泡表演及說故事姐姐帶小朋友一起瞭解自來水博物館的文化與歷史，只要填寫活動問卷就可獲得小水槍，留下美好回憶。

觀傳局表示，「熊讚神攝手」活動則邀民眾拍攝園區內的點點滴滴上傳社群網站分享，即可抽熊讚布口罩及熊讚襪子等限量贈品。此次也邀請多家公館商圈店家一同響應，凡持門票或活動折價券至合作店家消費，即享有專屬優惠。