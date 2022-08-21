下周二（8/23）就是24節氣中的「處暑」，命理專家小孟老師指出，處暑又稱做「出暑」，也就是酷熱要遠離的意思，其中的暑代表暑氣即將終止，但有些地區仍舊高溫炎熱，所以又被叫作「秋老虎」，而小孟老師也在臉書粉專分享處暑的6大禁忌和開運方式，且生肖屬鼠、虎的人大沖。

●室內冷氣不宜開太強

因為室內開太冷、室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

●忌安床

處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床，容易使睡眠品質變差，或沖到床母。

●禁去空曠地

處暑通常是在鬼月尾巴，很多好兄弟仍會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。

●禁海邊戲水

處暑的午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。

●洗澡禁關窗

處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高、呼吸不順暢，而引發暈眩。

●生肖屬虎與老鼠大沖

諺語「處暑，會曬死老鼠。」主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威，農民曆又沖虎。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。

另外小孟老師表示，想在處暑開財運的人，可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當天何時喝都可以，每個時段都能發大財。