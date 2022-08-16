夏季高溫炎熱，民眾出門小心中暑，中市1名83歲的陳姓老翁日前一早出門買菜，戴帽子、穿外套做好防曬全副武裝，卻仍不敵炎熱的天氣，倒臥在人行道上，所幸，民眾及時發現報警，員警及救援人員緊急到場處理，經檢查並無大礙，由熱心員警陪同老翁平安返家。

台中市政府警察局第三分局立德派出所指出，當天上午8時許接獲報案指稱，台中火車站附近有老翁趴臥人行道。警方通報救護車到場救援，老翁已清醒，救護人員攙扶休息，經相關檢查並無大礙。

83歲陳姓老翁表示，他家住台中南區，平時負責出門買菜，由老婆掌廚，因近日艷陽高照，他戴帽子、穿長袖襯衫遮陽，全副武裝搭公車到建國市場買菜，返家途中突然頭暈，清醒時就發現自己竟趴在地上，經過休息身體已無大礙，驚擾到警方及救護人員感到很不好意思。

經救護人員檢查，陳姓老翁並沒有外傷，相關檢查數值也都正常，但員警發現他站起⾝後腳步仍不穩，腳步踉蹌甚至差點跌倒，擔心他返家再出意外，出動警車載他返家。

警方提醒民眾，要避免在高溫時外出活動以防⽌熱危害，倘若有事外出要帶防曬護具，多補充⽔份與電解質，避免發生意外。