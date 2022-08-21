桃園市政府環保局今天表示，昨天中午獲報，觀音區觀音溪出現油污污染，經稽查員循水路溯源，發現1家纖維工廠為油污源頭，最高可裁罰新台幣300萬元，並限期26日前改善完成。

環保局表示，稽查員趕赴現場稽查，從白沙岬燈塔旁拱橋循水路往上游涵洞追查，再循水路至上游查到一涵洞有油污殘留，於涵洞上游處開蓋查視，發現水溝內有油污流動及明顯油耗異味，溯源道路測溝及上游沿線稽查，發現觀音區中興路某纖維觀音廠為油污源頭。

環保局表示，廠方因進行機台拆除作業，不慎將自來水管挖破，導致自來水將廠內機台機油帶出流至廠內雨水溝，從廠內雨水溝流至廠外道路側溝，稽查人員檢測發現場殘留廢水酸鹼值與觀音溪的油污廢水相同。

環保局說，除現場要求業者在廠內雨水溝及廠外溝渠鋪設吸油棉，並在觀音溪約700公尺污染範圍、及出海口設置攔油索避免污染擴散，所幸污染未波及海岸線。但業者已違反水污染防治法規定，最高可裁罰新台幣300萬元，並限期於26日前改善完成。

環保局呼籲，一旦發現有污染情形，可立即撥打環保局公害報案專線0800-066666、03-3354943專線，加速查緝時效。業者若因突發事件造成污染，應進行通報並採取緊急措施防止污染擴散，查獲未經處理排放油污造成環境污染，將依法嚴懲。（編輯：方沛清）1110821