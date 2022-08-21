NCC（國家通訊傳播委員會）日前公布《數位中介服務法》草案惹議，民進黨立委林靜儀稱國民黨、民眾黨都曾提出。對此，民眾黨團痛批，譴責這種假消息、潑髒水的行徑；民進黨敢做不敢當，意圖用《數位中介服務法》箝制人民言論自由，就不要瞎扯在野陣營，再次重申，民眾黨團從未提出《數位中介服務法》。

民眾黨團指出，民進黨政媒側翼掐頭去尾，將民眾黨團針對數位性暴力提出的《性私密活動公開自由侵害事件處理法》草案名稱隱去，指鹿為馬稱是數位中介法，完全與事實不符，兩案甚至連定義的範圍、處理手段都大相徑庭。

民眾黨團表示，民眾黨團《性私密活動公開自由侵害事件處理法》立法緣由是為杜絕「Deepfake深偽技術」等性暴力影音散布行為；反觀數位中介法涵蓋人性尊嚴、國家安全、仇恨或歧視等規範，卻都無法明確定義出標準，給予行政機關無限擴張認定的權力。

民眾黨團痛批，對於種種顛倒是非、指鹿為馬的言論，本黨團呼籲政府即刻撤回數位中介法，請民進黨約束側翼網軍停止散布假消息，別為了躲避民怨與卸責，惡意抹黑在野黨，成為葬送言論自由的罪魁禍首。

民眾黨團呼籲，請民進黨政府勇於承擔人民質疑、撤回惡法，切勿為卸責模糊焦點，也讓人再次看見完全執政的傲慢，以及網路造謠的惡形惡狀。