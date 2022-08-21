日媒報導，日本防衛省正檢討引進「星鏈」（Starlink）衛星網絡服務，主要目的是為了減輕海上自衛隊員們長期航海的心理壓力，也希望有助解決人力招募不足問題。

日本時事通信社報導，相關人士透露，防衛省正在檢討引進美國太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網絡服務。

防衛省將在負責長期航海任務的海上自衛隊艦艇上安裝相關設備，強化艦上通訊能力，讓艦上人員能更簡單地跟陸地上的家人聯繫，減輕長期航行壓力，也希望有助解決海上自衛隊目前面臨的人力招募不足問題。

已知相關經費將編列進2023年度預算的防衛省概算需求內，並希望盡早讓這項服務上路。

星鏈利用數千顆在地球表面上方約550公里處運行的小型衛星組成「巨型衛星群」，目的是為世界各地的偏鄉和連線不良的地區提供網路服務。

烏克蘭內部通訊網雖然曾因遭俄羅斯入侵被攻擊，但SpaceX提供的星鏈服務讓烏克蘭得以維持通訊環境成為話題。

海上自衛隊部分艦艇目前僅在有限地區提供無線網路，讓艦上人員能透過私人智慧型手機等裝置發送及接收訊息。

不過，由於通訊速度慢，艦上人員不論是發送或接收訊息都只能使用文字，加上使用也受限，讓以年輕隊員為主的艦上人員有所不滿。

時任防衛大臣的岸信夫2021年11月跟艦上人員家屬進行對談時，曾有人提出要求改善通訊環境的意見。如果防衛省引進星鏈服務的話，艦上人員除了文字外，有可能可以發送及接收照片與影片。

日本正面臨少子高齡化的社會發展，如何確保自衛隊人才招募已成緊要課題，其中，要確保招募到必須長期待在海上執勤的海上自衛隊員，難度又更高。

防衛省官員說，就算有再多裝備，「招募不到隊員就沒有意義」，必須進一步檢討相關對策。