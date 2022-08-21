新竹1名患有「妄想型思覺失調症」的26歲男子去年9月被媽媽從安養之家接回家後，一怒拿刀砍死媽媽，之後用砂輪機將屍體鋸成4大袋丟到社區垃圾車，送到焚化爐焚燒，他先是謊稱家中血跡是殺大豬造成，之後才坦承因母親阻止他投資娛樂城和運彩，不滿才痛下狠手，法院一審判無期徒刑。

判決書指出，患有思覺失調症的25歲新竹朱姓男子平時住在安養之家，相依為命的55歲媽媽會定期將他接回，去年9月某日他因為手腳帶有刀創傷、手指骨質，自行至醫院急診，院方因聯繫不上母親簽手術同意書報警，警方調閱監視畫面發現男子曾將多袋「重物」丟棄至大樓垃圾子母車，懷疑他涉有重嫌。

男子的舅舅之後到家中發現大量血跡，男子辯稱是自己受傷才有血，後來男子逃離醫院返家，請清潔公司清理屋內，清掃人員發現客廳及浴室都有血再度報案，男子繼續辯稱血跡是「殺大豬」來的，稱媽媽只是外出工作還沒回家，否認犯案。

不過檢方連日追查後，男子坦承犯案，他稱當晚被母親接回家後，就用菜刀砍母親頸部，再用砂輪機將屍體鋸成4大袋丟到社區子母車，屍體被送到焚化爐燒毀；他稱因為財產都被媽媽控制，母親不讓他投資娛樂城、運彩，他想賺錢向女友求婚，才會預謀殺死母親，支解屍體過程手指遭劃傷，才會去急診。

新竹地院審理認為男子患有「妄想型思覺失調症」，因對母親長期積怨竟殘忍殺害，滅絕天理，惡性重大，多刀砍殺殺意甚堅，手段殘暴且犯後態度不佳，考量朱男因嚴重精神疾病，影響思考與判斷能力，依殺直系血親尊親屬罪，處無期徒刑，又依遺棄直系血親尊親屬屍體罪判刑4年，仍可上訴。