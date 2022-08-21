台中市太平區今天下午1點多發生一起行車糾紛互毆意外。洪姓男子因不滿自己突然煞停後被按喇叭、追車、擋車，憤而下車找後車駕駛蔡男理論，雙方產生口角後互毆，洪男還持鋁棒砸壞對方車輛玻璃。警方獲報後到場將涉案人員全數帶回。

洪男載著鄧男今天下午行經太平區新平加油站前時因不明原因煞停，導致後方載著女友的蔡男差點撞上。蔡男除按喇叭表達不爽外，還追車並超越洪男駕駛的車輛擋車要他們下車理論。沒想到雙方產生口角後，蔡男反被鄧男跟洪男毆打且砸車。

警方表示，本分局獲報後，立即啟動快打警力，到場後隨無打架現場，雙方均在互嗆，隨即將涉案人等帶返派出所偵辦。蔡男頭部有擦挫傷，通知救護車送往國軍總醫院救護。

警方指出，被追車的洪、鄧兩男偵訊後將依傷害、毀損等罪移送偵辦；蔡男則因車道驟停部分，涉嫌危險駕駛，將依道路交通管理處罰條例第43條第3項製單舉發。