班機延誤率升高 澳洲航空公司將提供補償 23:132022/08/21 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲航空公司近來班機延誤、取消或行李遺失情況激增，已引發當地媒體強烈批評。該業者除了表達歉意，並將提供50澳元旅行券、延長會員資格與提供貴賓室給常客做為彌補。 高雄城中城舊址區段徵收公告期滿 發放補償費救濟金 尹錫悅籲北韓實質非核化 承諾提供糧食、電廠支援 推這項補助大獲好評 林佳龍承諾：提供一條龍照顧 #班機延誤 #澳洲航空 #提供 #補償 #遺失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科電視晶片再添新4K新兵 搭終端產品Q4問世 12:142022/08/19 財經 全國社區學生棒球賽今開幕 東大聯手台灣少棒聯盟提供一站式訓練基地 16:542022/08/13 生活 私有土地供水利使用 大法官：應予補償 04:102022/08/13 政治要聞 國漫館議題 蔡其昌籲中市府盡快提供新地點 13:022022/08/21 政治 合法公司掩護賭博平台提供網路維護 警商辦大樓逮9嫌 20:542022/08/18 社會 《半導體》聯發科發布支援4K 120Hz智慧電視晶片 10:092022/08/19 財經 照顧偏鄉學子 新北57校免費提供生理用品 11:472022/08/16 生活 蘇格蘭率世界之先 免費提供女性生理期用品 13:102022/08/14 國際 民團：即刻停止違憲作為 不允許3年後補票 04:102022/08/13 政治要聞 「鞍馬王子」李智凱返鄉訓練 林姿妙熱情喊：提供選手完善環境 15:332022/08/19 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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