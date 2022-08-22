台人遭詐至柬埔寨後淪為豬仔的案件頻傳，網紅Bump拍攝一系列救援影片後與蔡政府槓上，引起各界關注。國民黨立委賴士葆怒批，吳釗燮任內「已與6個國家斷交」，如今「政府具體做了哪些計畫，能夠幫助蘇貞昌口中的『只有120人』」？

詐騙集團以高薪話術將台人騙至柬埔寨後，隨即沒收手機、護照等物品，對被害人進行控制，逼迫被害人們從事詐騙、賣淫等工作，若業績不好就會被毆打、電擊、性侵等，就算家人支付贖金也不一定能夠回到台灣，影片在網路上曝光後引起關注，Bump也拍攝一系列救援影片，將更多事實呈現在大眾眼前，希望能夠減少被騙民眾。

不過Bump的影片內容中，對外交部駐外人員進行質疑，讓外交部出面駁斥，還稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，隨後側翼網軍開始對Bump進行肉搜，讓整件事情變調，Bump也因此被迫與外交部槓上，只能秀出更多證據，並找來被救援的民眾拍攝影片自清。

賴士葆昨（21）日不滿在臉書砲轟，吳釗燮任內「已與6個國家斷交」，如今在柬埔寨問題上，除了將問題歸咎於大陸遺毒、譴責詐騙及抹黑網紅造成媒體話題之外，請問政府具體做了哪些計畫，來幫助行政院長蘇貞昌口中的「只有120人」？