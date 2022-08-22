民進黨新竹市長參選人沈慧虹22日針對民眾黨高虹安發文批市政建設，沈慧虹表示，新竹市日前再獲24項國家卓越建設獎，她一手推動的通學步道、公道三等建設都在獲獎名單中，不僅市民感受到，也獲專家肯定，全國有目共睹，只有高虹安看不到。

沈慧虹今天在市議員劉康彥、李妍慧的陪同下，至順天宮參拜，除祝福石明仙祖聖誕千秋，也向神明宣示她的決心，她會腳踏實地持續爭取市民的支持，也希望市民給予機會，讓沈慧虹繼續為新竹做更多。

沈慧虹表示，新竹市日前又再獲得24項國家卓越建設獎，其中獲獎的建功國小通學步道、汀甫圳通學步道、公道三道路，特別令人有感，交通也是教育的過程，好的步行環境培養孩子走人行道的習慣，因此她提出推動「通學步道」，與交通處、教育處同仁一同規畫、執行。

沈慧虹也以建功國小為例，原本周邊步道舖面破損、狹小、凹凸不平，改建後的通學步道變為6公尺寬，也要感謝陽明交大釋放校園空間，讓她與市府團隊順利打造無障礙環境與街角廣場。

沈慧虹強調，她與市府團隊推動以人為本的環境，新建、整建人行道就超過50公里，讓孩子上下學可以安心走路。

她說，有了通學步道，爸媽可以牽著孩子一起上學，多聊幾句話，不再只是開車騎車把孩子丟下來，一直「緊緊緊」催促。未來她會持續盤點校園需求，傾聽地方意見，將繼續推動通學步道讓孩子上下學更平安。

而高虹安昨天以臉書長文批評新竹市過去8年建設，沈慧虹則是表示，8年來新竹市從被忽略的小城市，成為全國最重要的城市之一，公共建設獲獎超過200項，這些改變新竹市民感受得到、也看得到，只有高虹安看不到。

沈慧虹強調，這7年多來的建設，其中她經手就超過千件市政軟硬體建設，這些施政報告網路上都有公開，歡迎高委員好好研讀。