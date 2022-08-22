凱擘大寬頻重磅推出「凱擘大電視」限量專案，申辦「飆網娛樂旗艦」組合方案，享有「光纖上網＋數位有線電視＋高畫質套餐」三種優質服務，以及0元將55吋凱擘大電視帶回家，再送OTT串流影音看到飽，8月底前訂購MyVideo豪華月租季繳或年繳加贈momo幣。

凱擘大寬頻全新「凱擘大電視」限量專案正式開賣，新申辦「飆網娛樂旗艦」組合方案，最低月付1,399元，提供500M或1G光纖上網服務、上百台數位有線電視頻道及含26個高畫質數位頻道的HD99高畫質套餐，並能以0元超強優惠價帶走43吋或55吋凱擘大電視，再加碼提供Disney+無限暢看2年（原價6,480元）及機上盒myVideo超值月租3年免費看到飽。

「凱擘大電視」採無邊框設計超廣可視IPS面板，任何角度觀看都不色偏，不僅支援4K超高畫質播放，還有10Bit真實原色、雙頻HDR及Dolby AUDIO杜比音效，搭配Android TV平台和藍牙聲控遙控器，在客廳就能有超質感家庭劇院級影音體驗，加上1G光纖上網及Wi-Fi 6網路功能，大幅提升網速、降低延遲時間、傳輸速度翻倍。Disney+國家地理實境秀《地獄廚神美食祕境》第三季8月24日上架，與高登拉姆齊展開美食冒險之旅，8月25日推出原創影集《泰森傳奇》，探索拳王的人生故事；獨家韓劇《黑話律師》、《獵鑽緝凶》好評熱播中，還有旅遊實境節目《IN THE SOOP：友情旅行》也不容錯過。

機上盒MyVideo「單點強檔」8月24日上架橫掃全球票房鉅作《捍衛戰士：獨行俠》，看片抽飛行夾克、太陽眼鏡、後背包等限量電影好禮。8月25日上架院線大片《侏羅紀世界：統霸世界》，看片就有機會帶回電影托特包或鴨舌帽。貓王樂迷必看《貓王艾維斯》搶先版。

機上盒「MyVideo豪華月租」推薦小朋友愛看的劇場版《麵包超人電影版：軟綿綿與雲之國》、史上最強老爸連恩尼遜主演的《記憶殺神》。

最新戲劇則有古裝陸劇《雙面贅婿》第一季及跟播韓劇《飛起來吧，蝴蝶》。8月31日前訂購MyVideo豪華月租季繳方案就送momo幣50元，選擇年繳方案加碼贈momo幣300元，觀賞動漫《鬼滅之刃》，還有機會抽中【鬼滅之刃全集中展】門票。