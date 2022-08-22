鄭運鵬說，第三招「缺工缺才加三萬，全國青年通通來」。(蔡依珍攝)

鄭運鵬說，第二招是「做6領7安薪多一點」。(蔡依珍攝)

鄭運鵬說，第一招是「就業一對一，桃園支持你」。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬22日化身「鄭老師」，宣布青年求職政見新三招，包括「桃青人力站」一站式服務、「做6領7」和「缺工缺才加3萬」，強調只要是在地缺工產業，求職青年不限戶籍地，做滿1年就獎3萬，輔以2.0版的安心讚跟證照讚，全「領好領滿」最高可達8.5萬，希望廣納全國青年落腳桃園，同時解決青年就業跟產業缺工問題。

鄭運鵬22日發布青年求職新政見「運轉桃青三招」，笑言是九陽真經的前三招，希望能「三陽開泰」。第一招是「就業一對一，桃園支持你」，他說桃園過去已有人力媒合平台，媒合率近9成，未來進一步要做到一站式服務的單一窗口，整合跨局處資源，求職者不用到處打電話，尤其弱勢和清寒家庭青年在人脈、資訊較欠缺，礙於生活現實沒太多時間慢慢找到好工作，由市府主動聯繫、輔導、追蹤、關心，讓他們工作穩定，「外面職場下雨，鄭運鵬幫你遮雨！」

鄭運鵬說，第二招是「做6領7安薪多一點」，在市府現有「安薪讚」政策基礎上，就業獎勵金和僱用獎勵金各再加碼4000元，求職滿半年最高從獎2萬1000元變最低薪資2萬5250元、雇用單位也從獎1萬變1萬4000元，未來若基本薪資調整也會再提高。證照讚也升級為2.0版，未來只要拿到相關職業類別證照，考到甲級職業證照可領2萬1千元、乙級可領9千元，提升青年競爭力。

鄭運鵬說，第三招「缺工缺才加三萬，全國青年通通來」則不是2.0版，是全新版，直言桃園是製造重鎮，也是世界的製造引擎，台商回流全台1.7兆就有3400億落腳桃園，只要雇用單位是市府認證的桃園在地缺工產業，求職青年不限戶籍地，穩定就業前半年可領1萬5000元，之後每個月加發2500元，1年可領3萬元，同時整合解決青年就業跟產業缺工問題，幫回流的台商產業找人。

「桃園市長可以小一號，桃園政策會大一號！」鄭運鵬說，自己是站在鄭文燦基礎上進一步推出新政見，過去8年桃園首設青年事務局、3處青年創業基地、青年平均投保薪資也成長2成，他接棒推出的「運轉桃青三招」，領到天花板最高1年可領8.5萬元，全由市府協助補助，業者不用出任何一毛錢，希望能增加桃園青年就業意願，也減少桃園企業缺工缺才壓力，加大遮雨棚、擴大服務對象，邀請全台青年一起加入桃園隊。