美股今年波動劇烈，上半年IPO（首次公開募股）市場呈現急凍，SPAC（特殊目的收購公司）上市潮也跟著降溫，華爾街估值超過10億美元的獨角獸企業，似乎成了名副其實的稀有生物。

根據IPO研究機構文藝復興資本（Renaissance Capital）統計，今年迄今僅有53件IPO案，與去年同期相比劇減80％以上。此外，今年提出IPO申請的企業94家，相較去年同期銳減70％。

這意味與去年的盛況相比，今年華爾街的IPO活動明顯降溫，短期內也無法期待回溫。

生鮮雜貨配送平台Instacart，今年初秘密申請IPO，代表該業者無須對外揭露財務細節。3月Instacart自行計算估值240億美元，7月估值又砍了近百億美元降到150億美元，遠不及去年的估值高峰390億美元。

安永會計師事務所美洲IPO業務主管格林（Rachel Gerring）指出，IPO企業估值已從去年高點大幅修正，「去年上市的企業股價表現欠佳，對目前尋求上市的公司來說不是好兆頭。」

不過投資人仍睜大眼睛，找尋其他值得期待的獨角獸IPO，電玩遊戲《要塞英雄》開發商Epic Games，便是討論度高的熱門IPO候選人之一。調研機構CB Insights透露，Epic Games估值達315億美元。

加密貨幣交易所FTX與運動周邊商品授權商Fanatics，也被市場盛傳有意IPO。照CB Insights提供的資料，FTX估值320億美元，Fanatics估值270億美元。

還有兩隻估值破1,000億美元的超大獨角獸，分別是TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance），以及全球首富穆斯克旗下的太空探索公司（SpaceX）。但兩家公司皆未證實尋求上市的傳聞。

縱使超大獨角獸對於IPO還在觀望，其他未上市企業或許趁著通膨疑慮減退、美股反彈而蠢蠢欲動。