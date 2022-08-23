英國國民保健署（NHS）與美國生物科技公司「Grail」進行大型癌症檢測實驗，透過驗血檢測超過50種癌症。

英國國民保健署（NHS）正在與美國生物科技公司「Grail」進行大型癌症檢測實驗，透過驗血檢測超過50種癌症，最快2024年就會有結果，根據模型預估，科學家相信每年能預防1／10的癌症死亡人數。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國國民保健署目前正與美國「Grail」生技公司進行名為「聖杯」（Holy Grail）的Galleri血液檢測實驗，這項檢測技術由Grail研發，目標在患者出現症狀前，透過驗血就能檢測是否罹患癌症，能檢測的癌症超過50種。

這項檢測主要是從受試者的血液中蒐集與癌症相關的DNA片段，進一步推測出這些片段來自身體的哪一個部位。

英國國民保健署於2020年宣布啟動這項大型實驗，目前約有14萬人參與，至今約有數百名血液檢測出現癌症跡象的受試者獲邀進一步進行其他相關檢查，預估當中約一半受試者會檢查出癌症。

研究人員至今尚未公布檢查結果，不過先前研究顯示，確定罹癌的比例約為30至70%，預計最快2024年能揭曉初步實驗結果。

美國生物科技公司「Grail」開發透過驗血檢測超過50種癌症的檢驗技術。

報導指出，研究人員對這項實驗相當樂觀，預期每年能預防1／10的癌症死亡人數，以英國來說，每年約有16.7萬人因癌症病逝，換句話說，每年約能救1.6萬名英國患者。

如果實驗成功，這項技術也將徹底改變癌症檢測方式，目前多數癌症患者是因為出現症狀才被檢查出罹癌。

參與這項研究的倫敦國王學院（King's College London）教授薩悉尼（Peter Sasieni）表示，這項檢測在降低癌症死亡人數方面的潛力是相當「巨大的」，他說如果未來真的實施這項技術，短期內或許會增加醫療體系的工作負擔，但長期來看能減少支出，包括降低晚期癌症化療、昂貴藥物的需求。