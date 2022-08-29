桃園市長鄭文燦和民進黨桃園市長參選人鄭運鵬29日晚上上《鄭知道了》節目，鄭文燦說民進黨首長民調都是對比式民調，曝前立委鄭寶清和鄭運鵬和對手的民調差很多，鄭運鵬多了10％以上，強調都是嚴謹客觀的民調，他也感嘆選舉開始以來都是「3人打1人」，只是這1人從林智堅換成鄭運鵬。

鄭寶清揚言就算被開除黨籍也要參選到底，頻頻批評民進黨黑箱，鄭文燦對此表示，民進黨首長民調都是對比式民調，第一次徵召林智堅時，自己有跟鄭寶清說民調結果，順序是林智堅、鄭運鵬、鄭寶清，接下來是其他有志之士，第二輪民調結果則由台日關係協會會長蘇嘉全告知，很多人都有跟他溝通過，希望能相忍為台灣，「他都知情！」

「鄭運鵬和鄭寶清民調差很多！」鄭文燦也透露，最近一次有針對鄭寶清和鄭運鵬，分別對上國民黨張善政和民眾黨賴香伶，3人對比下，鄭運鵬比鄭寶清高出10％。

鄭文燦更透露2018年鄭寶清力拚連任立委時，也幫忙協調另一位有意競爭的候選人（時任桃園市議員范綱祥），透過民調勸退另一個候選人，請對方成全並支持鄭寶清。

鄭文燦重申，徵召一定是嚴謹客觀的民調，且經選對會8人一致通過，民進黨的集體智慧絕對不是一個人決定，遇到任何困難都是共同承擔和決定，用個人感情、情緒推翻不是民進黨的傳統。