台股今（22日）以15225.17點開出，下跌19點，隨後跌幅擴大至超過140點，權值股台積電跌8元，觸及502元，聯發科跌5元，觸及667元，航運三雄長榮、萬海及陽明上漲近1%撐盤。

即使美國消費者物價指數（CPI）已經在7月下滑，顯示通膨已經觸頂，市場仍擔憂聯準會激烈升息，周一美股四大指數收黑，道瓊重挫643.13點（或1.91%）至33063.61點，那斯達克指數下跌323.64點（或2.55%）至12381.57點，標普500點暴跌90.49點（或2.14%）至4137.99點，費城半導體指數挫低109.97點（或3.72%）至2843.37點。

台股昨（22日）下跌163.64點，收在15245.14點，成交值1994.23億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超149.96億。自營商賣超6.9億，投信買超8.03億，外資及陸資賣超151.09億。