為了牽制大陸高科技產業發展，美國對其晶片業祭出一波又一波的制裁，先前才擴大設備、關鍵技術的出口禁令，如今又傳出美國有意禁止NAND型快閃記憶體的製造設備出口至大陸，對北京當局施加更多壓力，若此事成真，恐怕也會導致在大陸設有NAND大型工廠的三星、SK海力士等廠商受到波及。

金融時報報導，半導體產業分析機構SemiAnalysis分析師Dylan Patel指出，美國可能下令禁止生產NAND晶片的設備至大陸，屆時三星與SK海力士難逃衝擊，「由於美方的限制，SK海力士、三星大概只能維持現有投資規模，且大陸產能的占比恐怕會隨時間大幅減少。」

事實上，早在8月初，路透社就曾披露，美國有意將制裁目標鎖定在記憶體晶片上，可能考慮限制企業向大陸記憶體晶片製造商出口生產設備，當時三星與SK海力士就曾被點名需要防範此事，因為三星在大陸擁有兩間大型工廠，而SK海力士才剛在年初收購英特爾的NAND閃存記憶體業務，在大陸也有設廠。

目前美國並未宣布是否對記憶體晶片「動手」但態度依然強硬，美國塔夫茲大學教授Chris Miller強調，「這對全球晶片產業是一個重要的訊號，因為華盛頓已經掐住半導體製程的咽喉。」