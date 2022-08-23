台南市安南區昨（22日）發生襲警案造成2名警員殉職，犯嫌於22日晚間11點33分現身台南新營新進路、和平路口超商持槍搶走7千元就跑了，事後騎乘機車逃逸。超商女店員還原當時情況，直呼「蠻害怕的」。

台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨（22）日追捕竊盜通緝犯時遭割喉砍殺殉職，嫌犯林信吾今日（23日）清晨4時許在新竹落網。據悉，林嫌先在新營偷機車，再騎到附近超商，晚間11點33分現身台南新營新進路、和平路口超商持槍搶錢就跑了，並騎乘機車往延平路，距離超商約600公尺處棄車，隨後搭乘白牌計程車逃逸到高雄，警方聯絡白牌車司機到案釐清中。

綜合媒體報導，超商女店員還原當時情況，林嫌進門後先說要買菸，店員把煙放到收銀台桌上準備收錢時，林嫌左手突然從揹在身前的背包內，掏出一把手槍喊「要搶錢」。

女店員表示，雖然認為槍枝是假槍，為安全起見還是把錢交給對方，總共損失約7000多元，也把桌上2包煙拿走後。超商業者表示，歹徒來搶就讓他搶，人平安就好。女店員回想起來直說還蠻害怕的。