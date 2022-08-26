殺警奪槍案發後第5天，殉職警服務的民權派出所前持續有民眾送來加油打氣的鮮花與食物。女所長郭若萱25日晚上首次在案發後臉書發出長文，對2名警員的過世，至今仍感覺很不真實，警所同事彼此裝沒事過日子，但「不代表真的沒事」。

民權派出所前的階梯上，鮮花已排滿只留中間一條通道，甚至連藍營名嘴陳文茜也送上署名鮮花，民眾另外送來為警察不少加油打氣的各種物資，甚至給警眷的奠儀。

在警員遭砍殺身亡後，郭若萱忙著安慰家屬，沒心情抒發情緒，25日晚間終於暫時放下手邊工作，她整理心情，在臉書發下長文，紀錄、懷念同事。

民權所辦公廳舍窄小，凃明誠在此服務6年多，曹瑞傑服務1年多，同事間工作時打成一片，情感緊密，彼此就像半個家人，郭若萱25日晚間發出多張2警與同事們的工作照片，將2人視為大男孩，直呼「到現在還是很不真實」。

郭若萱提到凃明誠日文好，可直接與日本人對話，附近赤崁樓若有日籍旅客報案，凃明誠都是同事求助對象，後來發現他英文能力也很好，但與自己的互動，就像孩子般單純，「所長，妳要吃蛋撻嗎？我有兌換券」、「所長，妳不知道瑞克搖嗎？這是老迷因梗」。

郭若萱對曹瑞傑的印象，總是笑臉迎人，愛爬山的他常分享登山景點與路線，還貼心的幫同事的內務櫃貼上標籤，曹曾說想要買房，也有許過在警分局工作的心願，可惜最後都沒完成。

「你們只是放假了吧？過幾天是不是又能聽到你們開朗的聲音與笑臉？」郭若萱文末稱，「只想好好的懷念你們」並標註「日子還是要過，看起來沒事不代表真的沒事」。

郭若萱發文引爆許多警界同事情緒，紛紛湧入留言「民權所加油」、「保重」，表達難過與不捨。

民權所在案發後已士氣低迷，仍持續面對警政署高層各種辦案行政瑕疵檢討，台南市警局長方仰寧案發後到民權所慰問其他同事，鼓勵大家堅強，台南市警2分局長朱信憲表示將一肩承擔。