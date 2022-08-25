台南2警殉職震驚社會，員警執法保障議題受到關注。警政署25日指出，各警察機關遇有因公涉訟事件，即依「公務人員因公涉訟輔助辦法」組成審查小組，延聘律師的費用，在偵查、民事或刑事訴訟每一程序、審級均得申請補助，以直轄市警局而言，每案每一程序最高得補助8萬元，均在各機關預算內支應； 各警察機關自2014年迄今於預算內辦理因公涉訟輔助計有294件、486人次，總計補助2621萬1885元。

警政署人事室解釋，如各機關訴訟費不足，或延聘律師費超過規定標準，可再報請警政署「因公涉訟審議委員會」審議補助。該委員會自2016年成立迄今，已核定補助65案，補助金額756萬7300元。

警政署指出，以台北市警員張景義2013年8月13日執行勤務依法使用槍械案，涉訟期間長達5年，其延聘律師的費用，除該局公務預算補助12萬元外，警政署也於第一、二審補助16萬元、第三審補助5萬元，計21萬元。

警政署強調，將持續督請各警察機關編列預算並對於員警因公涉訟案件，積極聘請律師協助訴訟，警察人員不會孤獨面對司法纏訟，警政署作為員警後盾，捍衛員警執法尊嚴。