國旅補助於9月初結束後，勢必將影響民眾出遊的意願，雪崩似的住房率將讓飯店業者再次面臨嚴峻考驗，特別是在雙北地區擁有7家飯店的凱撒飯店連鎖，亦在此時提早佈局9月過後的策略，旗下之台北凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店推出長住優惠，包月每日最低只要1000元起，搶進租屋市場，為住房率打底。

靠國旅補助的加持，暑假期間凱撒飯店連鎖旗下知名渡假飯店：墾丁凱撒大飯店、台東、台南趣淘漫旅住房率高達9成，而位於雙北地區的7家飯店：台北凱達、板橋凱撒、新板希爾頓…等，亦有7成左右的住房率。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，9月後凱撒飯店連鎖旗下三家飯店推出長住優惠提供租屋族多一種選擇，也為住房率打底，此外，不另做其他促銷與同業削價競爭。預計將規劃與不同產業合作之具有話題性之住房專案，或是結合在地推廣，讓民眾有不一樣的體驗。

凱撒飯店連鎖指出，一般台北市租屋行情若是交通方便且有管理員的套房動輒2~3萬元以上，而外加的水電、網路又不停地漲價，找到理想的租屋並不容易。但在飯店水電無限供應，冷氣開24小時、天天泡澡也不心疼，還可以使用健身房、泳池等公共設施，更有專人打掃跟飯店貼心服務，生活品質大大升級。

位於台北車站對面的台北凱撒大飯店溫馨舒適的北歐風精緻客房，包月30天每日只要1000元，位於萬華車站旁的台北凱達大飯店擁有三種不同風格之精緻客房，充滿簡潔的自由美感，包月30天每日僅1500元。位於小巨蛋捷運站附近的阿樹國際旅店融入大自然樹木設計理念，都市叢林風讓身心靈倍感放鬆，豪華雙人房包月30天每日2600元。來飯店包月可以像家一般的舒適，讓生活更顯品味與質感，也可以是個人辦公室，讓工作更加安心有效率。