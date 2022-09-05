2022高雄國內旅遊團體補助計畫。（柯宗緯翻攝）

2022高雄國內旅遊團體補助計畫。（柯宗緯翻攝）

隨著暑假結束，高市觀光局為延續旅遊人潮，推出「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」，即日起至11月底，針對15人以上旅行團，若到高市公告宗教地點觀光，可申請1晚住宿費，每團最高5000元，搭配9月熱氣球、10月城市野營等活動，可望再創旅遊熱潮。

高市觀光局長周玲妏指出，近期接連舉辦旗津黑沙玩藝節、啤酒嘉年華、大港閱冰、旗津風箏節、台灣文博會等活動，為高雄帶來許多人潮，另搭配中央悠遊國旅方案，7月也針對自由行旅客推出「周間補到千 X 周五又補五」住宿優惠積極搶客，活動起跑才3周，已在8月4日額滿。

周玲妏指出，為延續這波旅遊熱度，觀光局在9月之後的旅遊淡季，持續加碼推出國旅團體補助方案，鼓勵旅行社多多組團來高雄旅遊。

觀光局指出，此次補助計畫最大特點是不限平假日入住高雄都有補助，平日一團補5000元、假日一團補4000元，希望旅行社多推平日的團體旅遊產品，增加高雄飯店周間住房率。

此外，觀光局也盼多推廣高市宗教旅遊，因此在此次補助計畫，也要請旅行社配合必須安排至少兩個高雄景點，其中一個須為市府公告之宗教景點；另針對送團累計達100團以上的旅行社，每間旅行社將加發獎勵金3萬元，請旅行社盡速規畫並多來申請。