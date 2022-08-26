警方緝捕殺警凶嫌林進吾的過程中，曾誤將2名涉案男子的口卡外流，引發外界批評，警方也將調查究責。對此，台南市政府警察局長方仰寧26日表示，大家都不希望看到發生這些事情，但「做錯事的人該負什麼責任，就負什麼責任；大多數好的同仁還是要鼓勵他們，支持他們勇於任事。」

方仰寧指出，在偵辦過程發生這些枝節的問題，所有的同仁都不希望看到，但為何發生這樣的疏失？值得檢討。鑑於大多數的同仁都奉公守法，他絕不會因為這個錯誤，冤枉任何一位優秀同仁，也一定會照護同仁們的士氣，目前只是在盤點而已。

另外，2名殉職警員的公祭告別式，已初定敲定在9月5日上午9點舉行，方仰寧表示，一定要將2位弟弟的告別式辦好，讓他們莊嚴隆重榮譽地與在世的同仁告別。至於各界的愛心捐款，也將盡最大的責任處理好，將朝信託方向處理，因為不希望他們勇敢殉職後，身後還發生枝枝節節的糾紛。