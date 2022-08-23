新北市三重區有名55歲洪姓男子誤信女網友介紹的管道投資股票，結果遭詐騙600萬元，但洪男竟又被對方的話術所誘，以介紹律師處理為由，要洪男再支付30萬元的律師費，所幸這次被銀行行員及警方聯手阻止，才成功幫洪男止血。

據了解，這名洪男在網路交友平台認識一名女網友，對方聲稱有一個「強攻」投資手法的管道，要推薦給洪男賺錢，雖然洪男對內容也不甚瞭解，但他還是陸續投資600萬元，直到日前想獲利了結時，卻發現無法提領。

結果這時女網友又跟洪男說自己也遇到同樣的狀況，接著說是透過一位律師的幫助下才成功

將錢拿回，並將這名律師介紹給洪男；這名「律師」向洪男表示會幫他把600萬元拿回，但要他先支付30萬律師費，才有辦法處理，因此洪男趕緊前往銀行準備匯款。

當洪男在銀行準備匯款時，負責處理的行員察覺到他的神色有異，詢問之下發現疑似詐騙，立刻通報警方協助，三重警分局慈福派出所警員盧冠廷、黃信元到場處理後，原先洪男還不認為自己遭詐騙，所幸在員警的耐心勸說下，才成功阻止洪男的荷包繼續失血。

目前警方已受理這起詐騙案件，將積極追查幕後的詐騙集團；三重警分局也呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，透過通訊軟體或網絡社團結交素未謀面網友，勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，倘若遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免個人財物遭詐騙。