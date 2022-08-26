1名公車司機日前遇到國中生上車後刷「敬老愛心卡」，他質問對方並要求收回卡片、繳回市府註記，強調流程合乎規定；但數天後國中生的父親直接到公車站怒嗆他憑什麼沒收卡片，還要找市議員投訴，讓他不用工作了，司機員PO文無奈說「（敬老卡）應用在真正有需要的人，而不是用僥倖心態偷雞摸狗」。

該名司機在臉書「爆怨公社」發文，他日前工作時載到1名男國中生，對方上車刷卡後，他在售票總控機上發現竟是刷「敬老愛心卡」，馬上問對方「你知道敬老愛心卡只能本人使用嗎？」他說依規定須將卡片回收、繳交公司，再由市政府註記處理，還說這是詐欺罪可報警，最後對方繳出卡片並投現金20元。

不過3天後該國中生的家長竟特地到某個公車站攔車向原PO嗆聲，該家長問說憑什麼沒收卡片，還說要去向市議員投訴，要原PO準備不用做了，「講的很氣憤一度想踏上車似乎要跟我輸贏一樣」，原PO最後冷靜不正面衝突，他說他所在的縣市敬老卡每個月會有1000元補助坐公車，但不應該被濫用、盜用。

該名公車司機發文說「（敬老卡）應該妥善使用在真正有需要的人身上，而不是這樣用僥倖的心態偷雞摸狗」；其他網友留言「越來越多恐龍了，持續繁衍後代」、「支持你，只是憂心這家長三觀不正，小孩未來長歪的機會也大了」、「有詐欺嫌疑，會有那個議員敢干涉」、「現在不都主張自己再備一份密錄器嗎」。