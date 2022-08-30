經過兩個月的暑假後終於在今(30)日開學，淡水國中運用暑假收心的概念，以愛對待學生的理念規劃「用愛心收玩心 歡心迎接新學期」活動，用愛心貼紙收起玩心，師長們也手寫小卡寄予孩子們無限祝福，為新學期開啟美好的篇章。

淡水國中校長王潔雯表示，希望在新學期第一天，讓八、九年級學生有耳目一新的體驗，增進剛從國小升上七年級的孩子們對新環境的熟悉適應，感受學校溫暖有愛的氣氛，特別在校門口發給每位進校的學生一個心型貼紙，象徵學生暑假中的「玩心」，當學生進入校門，踏上階梯更上層樓後，把「玩心」貼在川堂的布告欄上，宣告自己「收心」的意志，新的學期要開始努力學習。

當學生交出「玩心」後，師長們發送愛心小卡給學生當作開學的見面禮，卡片上除了有師長滿滿的祝福字詞外，還有五顏六色的愛心小夾子，代表老師們以愛相隨，更期待學生們可以夾出契機、挖掘自我特質，發揮自己的優勢長才。

開學日一早就在校門口發送愛心貼紙的家長會長邱龍賓說，布告欄上有著全校學生貼上的玩心貼紙，就像同儕間在互相對話一樣，給予彼此激勵及互助，許多師長也寫下給孩子們的祝福張貼在布告欄上，穿堂牆面成了全校共同創作的大型藝術品。

在眾多愛心卡片當中還隱藏了彩蛋驚喜，有50張小卡片是由校長親筆寫的叮嚀、鼓勵話語，讓拿到的同學直呼很幸運；七年級新生張世穎同學就表示，很感謝學校老師這麼用心的提醒與關心我們，期待在淡中的學業順利，和老師、同學和樂相處，留下美好回憶。