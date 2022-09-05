高雄科技大學外語學院日前與高雄市大華國小合辦SDGs兒童英語學習營活動。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

義守大學醫學科技學院生物科技學系師生團隊在今年暑假到屏東霧台國小、三地門鄉地磨兒國小德文分校，及高雄市大樹區興田國小，與小朋友一起建構「魚菜藻三相共生系統」，同時結合國小課程打造創新的教學模式，希望生態永續的觀念在校園中紮根。

義大生科系師生在活動中教小學生架設「魚菜藻共生系統」，種上菜苗，再注水放入小魚，大家都很期待能享用自己種出來的有機菜。藉此不僅讓學生親手餵養魚類、種植蔬菜，也能藉由共生系統生產的藻類與餵養魚的過程，了解自然生態的循環關係鏈與淨零碳排的意義。

在教學過程的同時，並由義守大學傳播與設計學院電影與電視學系拍攝過程，將剪輯成微電影，透過鏡頭記錄生態永續教育。

義守大學生科系主任廖健森表示，義大長期與偏鄉地區的國小建立良好的互動關係，這次戶外教學不僅讓小學生親身體驗「魚菜藻共生系統」，同時也讓大學生深入社區，親近家鄉的土地，回饋社會。

此外，高雄科技大學外語學院為響應政府推動2030雙語國家與聯合國永續發展政策，提早培養小學生的英文能力與海洋環保意識，日前與高雄市大華國小合辦2022「英」材施教SDGs兒童英語學習營，寓教於樂。

大華國小校長莊明廣感謝高科大外語學院帶領小學生學習英語，加上高科大的學生很有耐心，運用遊戲激發小學生的學習興趣。透過朗讀比賽，提供學生上台發表的機會，訓練膽識與英文口語表達能力。