台中市爆發某國中黃姓校長25年前疑性侵女學生事件，先前已有2名女子檢舉，對於人本教育基金會指稱出現第3位受害者，台中市教育局表示，目前未接獲第3件檢舉案，為力求真相並發掘潛在可能受害者，今天上午已主動告發請地檢署偵辦，教育局也將擴大調查黃男所教過的所有學生，找出疑似潛在受害者。黃姓校長表示，不管有多少位受害者，請都向教育局檢舉，「一切都光明正大，該怎樣他都尊重」。

教育局長楊振昇表示，這件20多年前的校園性平案，教育局今年4月接獲A生檢舉，隨即依規交由市府「性別平等教育委員會」審議並決定受理進行行政調查。該委員會由學者、專家、律師、學校代表、家長團體代表、教師團體代表等計17人組成，案情積極調查中。

楊振昇指出，8月22日黃男再次遭人檢舉，儘管檢舉人提供的資料有限，教育局仍依規辦理，絕無外界所謂刁難或不准立案的情況。24日進一步以專案提供擴大成立「狼師檢舉專線04-25260040」，宣示絕不放縱任何一件校園性侵案件的決心，檢舉人資料絕對受到保密。A生在記者會曾聲明教育局在過程「盡心盡力依法進行調查、對我與證人的身分進行保密，更以公文發函、電話聯繫等管道，試圖阻止黃師騷擾我們」。

對於人本教育基金會指稱出現第3位受害者，教育局稱，目前並未接獲第3件檢舉案，但教育局高度重視並擴大處理層面，為力求真相並發掘潛在可能的受害者，今天上午先行依刑事訴訟法第241條主動告發請地檢署偵辦，教育局也將擴大調查黃男所教過的所有學生，希望透過司法專業調查及教育局全面調查，找出疑似潛在受害者。

楊振昇強調，市府的「性別平等教育委員會」調查行動不會停，同步持續進行，如有其他疑似的受害人，請勇敢站出來撥打教育局成立的「狼師檢舉專線04-25260040」，檢舉人資料絕對受到保密，市府對校園性侵案零容忍，力求真相的態度始終如一，勿枉勿縱，如有違法，嚴懲重辦，維護安全友善的校園。

黃男原本職務是校長，在市府調查期間曾提出退休申請，教育局暫緩他的退休申請，回任教師，目前留職停薪、接受調查。楊振昇指出，不論當事人職務或身分如何轉換，如有違法，嚴懲重辦，絕不放縱任何一件校園性侵案。

針對人本指稱出現第3位受害者，黃姓校長指出，這是獵巫方式，他都沒去看這些訊息，也不知道，不管有多少位受害者，就去跟教育局檢舉，讓教育局依正常程序調查。至於教育局主動告發請地檢署偵辦，黃校長則說，「一切光明正大，該怎麼樣他都尊重」。