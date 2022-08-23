王惠美說，彰化縣有589個村里，二水聖化社區與田中鎮中潭社區是縣內第316、317個關懷據點，要感謝所有社區發展協會的志工夥伴們，讓縣內銀髮族都可以安心在地養老。（吳建輝攝）

彰化縣23日成立縣內第316及317個社區照顧關懷據點，距離王惠美喊出的1村里1據點目標，可以說是越來近，王惠美說，彰化縣有589個村里，二水聖化社區與田中鎮中潭社區是縣內第316、317個關懷據點，要感謝所有社區發展協會的志工夥伴們，讓縣內銀髮族都可以安心在地養老。

王惠美表示，她的目標是讓彰化589個村里都能有自己的社區照顧關懷據點，能夠看到長輩在據點裡學習、享用美食，感受到快樂，也鼓勵長輩能夠走出來，與社區裡的其他長輩一起健康運動，讓他們的身心靈更加健康。

王惠美還說，設立一個關懷據點真的不容易，要感謝社區理事長、村里長以及所有志工，從場地、軟硬體、設施等等，必須投入相當多的經歷，特別是二水老化程度高，每100人就有28位65歲以上長輩，因此特別需要關懷據點，來陪伴所有長輩。

二水鄉長蘇界欽表示，王縣長很疼惜彰化、疼惜二水，特別二水老年化嚴重，老年人口比高達28％，老化速度嚴重，王縣長「存好心、講好話、做善事」，對地方建設不遺餘力，也關心社區關懷據點的部分，不遺餘力就是要讓長輩可以走出來。

二水鄉聖化村長也是聖化社區發展協會理事長鄭鴻志表示，二水鄉聖化社區關懷據點每週二、三上午9點至11點，有將近30位長輩在這裡共餐，另外還有KTV歡唱，專業老師肌力訓練等，讓長輩走出社區，讓身體更健康。

社會處表示，王縣長上任後積極推動老人社福，除了關懷據點外，也規劃了長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助及敬老眼鏡專案等等，希望讓社區的長輩獲得更完善的照顧。