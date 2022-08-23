新北環境稽查重案組利用科技監控林口地區空氣品質，發現頂福山區疑有非法燃燒情形，經多日蒐證，在檢方指揮下，昨會同保安第七總隊警方、林口警分局及農業局，搜索頂福山區非法處理廢棄物場址，查獲堆置廢木材混合物及焚燒廢棄物後殘渣等跡證，並帶回1名嫌犯。全案依違反廢棄物清理法偵辦，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

新北市環保局表示，本案是透過長時間觀察分析區域空品狀況，若有空品異常即搭配空拍機巡查，發現林口頂福山區疑似因非法燃燒行為，導致偶有空氣品質異常情形。

環保局進一步深入追查，頂福山區現場被挖掘了約半個羽球場大的坑洞，深度約有1層樓高，內含燃燒後之灰燼，且堆置廢棄物，環保局立即通報保七總隊刑事警察大隊及林口分局報請新北地檢署成立專案小組偵辦。

環保局進一步說明，犯嫌在該場區路口設立鐵門，並裝設監視器設備，為利完整蒐證其非法棄置及焚燒犯行，經檢察官指示，除空拍機外，重案組同仁也翻山越嶺由後方開闢小徑進入場區，於樹叢中裝設監視器，歷經1個多月蒐證，發現其非法棄置廢木材棧板共13車次，並就地放火焚燒。專案小組見事證明確，於昨日進行現場搜索，並扣回犯罪機具及相關證據。

環保局表示，本案蒐證過程困難重重，為突破業者所設的防備，專案小組從後方隱密草叢處進行蒐證，過程中曾多次遭犯嫌飼養狗隻「小黑」發現，幸好經長時間接觸，小黑漸漸熟悉專案小組同仁，才不再吠叫影響蒐證。

環保局指出躲在角落偷偷非法處理廢棄物，可能逃得了一時，但逃不了一世，除非法處理廢棄物的行為人有刑責外，倘地主未經主管機關許可，提供土地堆置、回填廢棄物，也將以同法查辦。