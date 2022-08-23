國道1號南向59.5公里中壢路段，23日下午3時42分發生火燒車，由28歲陳姓男子駕駛的小貨車，在行經中壢路段時駕駛發現車頭冒煙，趕緊將車停在路肩，隨後便起火燃燒，陳男當時已經下車逃生並打電話報案，警消趕往現場目前已初步將火勢撲滅，並無人員傷亡，意外濃煙也影響主線車道車流，造成車流回堵約3公里。

國道警方調查，陳姓男子駕駛小貨車載運機電用品，行經國道1號南向59.5公里中壢路段，發現車頭冒煙，便將車輛往外側路肩停靠，車輛隨即起火燃燒，他下車逃生並報案，警消獲報後趕到現場，所幸駕駛及時發現火勢並停靠路肩，未有其他用路人遭受波及，而目前現場仍有殘火，詳細起火原因仍待消防進一步釐清。

國道警方表示，現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊，造成行車危險，並期望所有用路人都能快樂出門，平安回家。