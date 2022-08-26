暑假期間，台九線花東路段車流量較大。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉富源村台9線248公里處昨晚發生3輛小客車追撞車禍，家住西部的陳姓男子駕車載妻兒到東部遊玩，疑遭後方林姓駕駛車輛追撞，車輛被推行10公尺，又碰撞另一輛車，導致陳男車上一家5人連同肇事林姓駕駛共6人擦挫傷送醫。暑假開車出遊卻發生車禍意外，陳男直呼驚險，幸無大礙。警方初步調查，疑因林男未注意車前狀況肇事，正釐清肇責。

警方初步調查現場，44歲林姓男子昨晚7時許駕車北上，在台9線248.8公里處，花蓮瑞穗鄉富源村路段，追撞前方停等紅燈，由44歲陳男駕駛的自小客車，再擦撞內側車道停等紅燈、由38歲田姓男子駕駛的小客車，3輛車均受損，肇事林姓男子，陳男本人、妻子林女及她的姊姊、陳男11歲及8歲兒子等6人，有輕微擦挫傷，經送往台北榮民總醫院鳳林分院治療，沒有大礙。

警方到達車禍現場處理，據了解，肇事的林姓男子告訴警方，當時他在喝水，放水杯時不慎傾倒，才未注意到車前狀況。

鳳林警分局富源派出所所長張宏振說，3輛小客車的駕駛均有合格駕照、沒有酒駕。目前已依規定完成測繪照相，將由專業鑑驗單位分析鑑定，釐清肇責。

他呼籲駕駛人應注意前方車輛動態及道路狀況，行經路口遇有紅燈時，提早放鬆油門作適當減速，停等時應與前車保持半個車身以上距離，才能避免發生意外。