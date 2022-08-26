高雄36歲吳姓男子先前因酒駕被逮捕，後續開庭未報到8月間遭到橋頭地檢署以不能安全駕駛罪通緝，使得他外出都躲著警察避免查緝。而日前吳男見天色已晚，便僥倖騎車出門，等紅燈時遇到正在巡邏的員警，心虛的他不時左顧右盼，綠燈時又加速逃離，此舉讓員警察覺有異，經查車牌發現吳男是通緝犯，並立即上前盤查，吳男見警盤查只好就範，警方訊後將吳男依不能安全駕駛通緝犯移送法辦。

保安大隊特勤中隊25日凌晨1時40許巡邏時，在鼓山區中華一路與美術東一路口遇到正在等紅燈的吳男，吳男從後照鏡一看，警車就停在他後方，頓時感覺壓力山大，神情相當慌張並且不時左顧右盼，待燈號轉綠時，吳男立即催緊油門，想用迅速的起步來逃離後方的警車。

在警車內的員警覺得吳男有異，便用警用行動電腦M-Police查詢吳男車牌，經查發現車主吳男先前酒駕遭逮捕，後續開庭未報到，8月間遭到橋頭地檢署以不能安全駕駛罪通緝。員警便立即加速趕上吳男，示意他停車盤查。吳男知道無法逃過查緝，只好乖乖就範，拿出證件配合警方盤查。

據了解，吳男自知有通緝案在身，以為深夜後比較不會遇到警察，懷著僥倖的心態騎車出門，不料返家途中正好遇到員警巡邏，自己太過緊張又心虛才會不時左顧右盼又加速逃離。自曝有異遭到盤查，令員警哭笑不得。警方盤查確認身分後，將吳男依不能安全駕駛通緝犯移送法辦。