國定古蹟嘉邑城隍廟為扶植、培育運動選手，今天起以每年20萬元認養永慶高中國中足球隊。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國定古蹟嘉邑城隍廟為扶植、培育運動選手，今天起以每年20萬元認養永慶高中國中足球隊。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國定古蹟嘉邑城隍廟為扶植、培育運動選手，今天起以每年20萬元認養永慶高中國中足球隊。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國定古蹟嘉邑城隍廟為扶植、培育運動選手，今年起每年以50萬元認養嘉義縣永慶高中體育班，今天再以每年20萬元認養國中足球隊，協助永慶高中足球隊向下扎根，穩固足球基層，讓學校推動體育運動如虎添翼。

今天的捐贈儀式在縣府教育處副處長顏廷育等人見證下，由城隍廟董事長賴永川將20萬元捐贈支票及3萬元獎勵金親自頒贈給永慶高中校長郭春松，顏廷育更代表嘉義縣政府感謝嘉邑城隍廟的善舉，讓選手無後顧之憂地投入訓練和比賽。

「心中常懷感恩心」是永慶教育學子三大核心價值之一，本著飲水思源頭，郭春松今特別在城隍爺誕辰前夕，帶領體育班各運動團隊教練與學生代表，以及2022年全中運1金1銀3銅成績、女子足球隊全國冠軍、男子足球隊全國亞軍獎盃和生日蛋糕與壽桃向城隍爺祝壽，並報告永慶體育班的優異成績表現。

城隍廟董事長賴永川表示，嘉邑城隍廟秉持城隍爺慈悲為懷、濟弱扶貧的信念，認養永慶高中體育班和國中足球隊，讓他們可以安心的讀書，並在自己擅長的運動項目上好好鍛鍊，相信在未來必定全力拚出更好的成績，不辜負各界的期望。

校方表示，為鞏固足球基層，健全嘉縣足球培育的三級銜接，同時因應永慶高中學區國小家長期盼喜愛足球學生能兼顧就近入學、專業訓練的需求，永慶特別成立國中部足球隊，而嘉邑城隍廟獲知此計畫後，透過董監事會議提案決議以每年20萬元的經費認養永慶高中國中足球隊。